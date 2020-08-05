كارمن سليمان تؤجل طرح كليبها الجديد "لينا رقصة" تضامنا مع لبنان

أعلنت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التدوينات القصيرة تويتر، عن طرح تأجيل كليبها الجديد "لينا رقصة"، تضامنا مع الشعب اللبناني والانفجار الذي حدث أمس الثلاثاء وخلف المئات من القتلى والجرحى.

وغردت سليمان: بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الحبيبة.. قررت تأجيل طرح كليب "لينا رقصة" تضامناً مع الشعب اللبناني ربنا يرحم الضحايا ويصبر أسرهم ويشفي المصابين والمتضررين من الحادث.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت بسبب الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين بسبب الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.