بالأرقام.. الحد الأدنى للقبول في الكليات العسكرية هذا العام

تنشر "الوطن" الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد العسكرية، حسب ما أعلنته القوات المسلحة خلال الشهر الماضي، لطلبة الثانوية العامة الحاصلين عليها خلال عامي 2019، و2020، وجاء الحد الأدنى كالآتي:

الكلية الحربية

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأبي من مجموع 70% فأكثر.

الكلية البحرية

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي الرياضيات والعلوم والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بمجموع 70% فاُكثر.

الكلية الجوية

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي من مجموع 65%.

الكلية الفنية العسكرية

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات فقط، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية علمي، والشهادات المعادلة من القسم العلمي من مجموع 92% فأكثر.

كلية الدفاع الجوي

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات فقط، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتي الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر، بمجموع 85% فأكثر.

كلية الطب للقوات المسلحة

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة العلوم فقط، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي من مجموع 97% فاُكثر.

المعهد الفني للقوات المسلحة

يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات، والعلوم، ويقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي، ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم؛ أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط، أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات ميكانيكا وكهرباء فقط، ويقبل الحاصلين على شهادة التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجيا المتكامل بالسلام فقط، ويقبل الطلبة الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة في المجالين الهندسي والتكنولوجي، وذلك بمجموع 60% للثانوية العامة فأكثر، و75% للثانوية الصناعية فأكثر.