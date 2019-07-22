شهد اليوم الاثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعات جديدة لطلاب الكليات العسكرية، مجمعة في مقر الكلية الحربية.

السيسي يوجه التحية لأهالي خريجي الكليات العسكرية من سيارته بساحة الكلية الحربية

وفور وصول الرئيس السيسي مقر الكلية الحربية طافت سيارته بجوار مدرجات أهالي الخريجين، ولوح الرئيس بيديه لتحية الأهالي، ورد أهالي الخريجين التحية بالزغاريد.

طلاب الكليات العسكرية يقدمون عروض قتالية ورياضية أمام الرئيس السيسي

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم انطلقت بعد ذلك عروض الحفل بـ"العرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس"، وتوالت بعد ذلك العروض القتالية.

وقدم الطلاب عرضا للموسيقات العسكرية، وتلاه العرض العسكري، وطابور العرض العسكري، وشهد الرئيس السيسي تسليم وتسلم القيادة من دفعات الخريجين للدفعات الجديدة، وأثناء تقديم عروض الحفل، شكل طلاب الكليات العسكرية المختلفة بأجسادهم أرقام دفعاتهم، كما شكل العازفون بأجسادهم رمز مفتاح الحياة الفرعوني، وعلى جانبيه الأهرامات الثلاثة.

وأدى طلاب الكليات العسكرية يمين الولاء أمام الرئيس، الذي شهد سلام الشهيد العسكري التي زينت خلاله، سماء العرض صورا لشهداء الوطن معلقة ببالونات ملونة، ورفرفت حولهم حمامات السلام.

وخلال الحفل، شهد الرئيس السيسي أيضا عرضًا لفيلمين تسجيليين من إعداد إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، أحدهم بعنوان "قادة في وجدان الأمم"، وتحدث الفيلم عن القادة العظماء، الذين أُطلقت أسماؤهم على دفعات خريجي هذا العام، تخليدًا لما قدموه من أعمال بطولية.

أما الفيلم الثاني كان بعنوان "شعب أصيل"، وعرض الفيلم، لقطات وتصريحات من أهالي وأسر رجال وأبطال القوات المسلحة، ممن يقدمون أبنائهم للكليات العسكرية لخدمة وطنهم.

السيسي يمنح أوائل خريجي الكليات العسكرية نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة على منح أوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، تقديرا لأدائهم لواجباتهم بتفاني وإخلاص أثناء دراستهم، وهم:

من الكلية الحربية: ملازم تحت الاختبار أحمد عبدالعزيز صادق، ومن جمهورية الصومال محمود عبدالعزيز حسن، ومن فلسطين فخري مصباح فخري، ومن السودان روبرت جبورتو.

ومن الدفعة 77 مهندسين، ملازم تحت الاختبار محمود محمد حسين، ومن الدفعة 65 جامعيين مختلط ملازم تحت الاختبار محمد أحمد كمال، ومن الدفعة 114 أطباء أسنان وصيادلة وأطباء بيطريون، ملازم أول صيدلي تحت الاختبار محمود أشرف عبدالقادر، ملازم أول صيدلانية تحت الاختبار آية محمود زكي، ومن الدفعة 107 رئيسات تمريض، ملازم أول رئيسة تمريض تحت الاختبار سارة عبدالله زهو.

ومن الكلية الحربية الملازم بحري تحت الاختبار أحمد محمود عبدالحكيم، ومن البحرين على يوسف ومن ليبيا حمزة محمود الشريف، ومن الكلية الجوية، ملازم طيار تحت الاختبار عمر خالد عبده، وملازم جوي تحت الاختبار أحمد مصطفى صديق، ومن دولة ليبيا محمد إدريس خطاب ومن الصومال عبدالعزيز آدم أحمد ، ومن السودان أيمانويل أدم.

ومن الكلية الفنية ملازم تحت الاختبار أحمد مختار محمد ومن البحرين حمد محمد العامر، ومن كلية الدفاع الجوي، ملازم تحت الاختبار أحمد السيد سعيد ومن ليبيا جاب الله عبدالباسط، ومن السعودية ريان موسى، ومن المعهد الفني للقوات المسلحة الملازم فني تحت الاختبار حسام شعبان الشريف.

كما قرر الرئيس السيسي تعيين خريجي الكلية الحربية "الدفعة 113 حربية"، برتبة الملازم تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتبارا من 30/6/2019، وتعيين خريجي الكلية الحربية، الدفعة 77 مهندسين والدفعة 65 جامعيين مختلط، والدفعة 107 مماريات تمريض برتبة ملازم أول تحت الاختبار ، وتعيين خريجي الكلية الحربية، الدفعة 114 أطباء برتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 23/3/2019.

وتعيين خريجي الكلية الفنية العسكرية، الدفعة 56 فنية عسكرية برتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30/6/2019، وتعيين خريجي الكلية البحرية الدفعة 70 بحرية برتبة الملازم بحري تحت الاختبار اعتبارا من 30/6/2019، وتعيين خريجي الكلية الجوية، الدفعة 86 تخصص طيران، وتخصص علوم عسكرية جوية، برتبة الملازم طيار والملازم جوي تحت الاختبار اعتبارا من 30/6/2019.

وتعيين خريجي كلية الدفاع الجوي، الدفعة 47 دفاع جوي برتبة الملازم تحت الاختبار اعتبارا من 30/6/2019، وتعيين خريجي المعهد الفني للقوات المسلحة، الدفعة 48 معهد فني، برتبة ملازم فني تحت الاختبار اعتبارا من 1/7/2019.

أوائل خريجي الكليات العسكرية يقدمون هدية تذكارية للرئيس

وقدّم أوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، هدية تذكارية للرئيس السيسي، في حفل تخرجهم، وشارك أوائل الجامعات المصرية خريجي الكليات والمعاهد العسكرية في حفلهم، وقدموا لزملائهم التهنئة، وقدموا للرئيس درع الجامعات المصرية.

الرئيس السيسي يهنئ شعب مصر بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة خلال الحفل، بمناسبة ثورة 23 يوليو، وجه خلالها لتحية للرؤساء الراحلين بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "شعب مصر العظيم، في يوم مجيد من أيام مصر الخالدة ومن بين أروقة عرين الأبطال الكلية الحربية، التي تمد الوطن كل عام بخيرة الرجال، ونلتقي بخريجي كليات والمعاهد العسكرية، شباب مصر وأملها اللذين نحتفل بتخرجهم اليوم ليشكلوا أجيالا متجددة، تواصل مسيرة حماية الوطن ودماء جديدة تضخ في شرايين القوات المسلحة لتنال شرف الدفاع عن مصر ويتزامن الاحتفال مع احتفال مصر بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الثورة التي دونت بمبادئها وأهدافها صفحة مضيئة في سجلات تاريخ مصر وتضاف لصفحات نضال الشعب المصري العظين ودفاعه عن حقه في أن يعيش في وطن مرفوع الرأس".

وأضاف السيسي: "لقد استطاعت ثورة يوليو أن تغير وجه الحياة في مصر على نحو جذري وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، كما أحدثت تحولا عميقا في تاريخ مص المعاصر مهد الطريق أمام مرحلة جديدة، وهذه الثورة العظيمة لم يقتصر تأثيرها على الداخل المصري فحسب، بل امتد صداها للشعوب الأخرى، التي كانت تتطلع للحرية والاستقلال، وشهد العالم انحصار موجة الاستعمار لتبدأ تكوين التكتلات الدولية لدول العالم الثالث لتسيطر تلك الدول على مقدراتها وتنمية كوادرها البشرية، فتحية خاصة في هذه المناسبة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي حمل راية ثورة يوليو، وتمسك بمبادئها لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحية أيضا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي أسهم في تجديد شباب الثورة، ومحمد نجيب الذي جاهد لفتاح باب الحرية والأمل للشعب المصري.

وتابع السيسي: "إننا ننظر لواقعنا الراهن باعتباره حلقة جديدة من حلقات التاريخ المتصل، ونحاول بكل ما أوتينا من قوة وجهد أن نبني ونغير الواقع للأفضل، على نحو يليق بمصر، ملتزمين في وجداننا بالأهداف العليا بأن تكون مصر قادرة على توفير حياة أفضل لأبنائها، محافظين على ثوابت تجربتنا الوطنية والتزاماتنا القومية ومدركين لمتغيرات العصر المتسارعة".

وأضاف الرئيس السيسي: "أن خطر الإرهاب البغيض يأتي على رأس ما نواجهه من تحديات على مدار السنوات الماضية، ولكن بفضل تحديات رجال جيش مصر العظيم، ورجال شرطتها الباسلة استطعنا محاصرته وتدمير بنيته التحتية ودحر بؤر التطرف التي تنطلق منها العناصر الإرهابية، وقد كانت مصر سباقة في التحذير من هذا الخطر وطالبنا المجتمع لدولي التكاتف لحماية الإنسانية من شروره والقضاء على مسبباته، وأثبت شعب مصر العظيم أن لديه من قوة الإرادة والصلابة للمضي إلى الإمام، ونحن مستمرون في العمل على الإصلاح والتطوير لمواجهة الأزمات التي طال أمدها في الدولة".

السيسي يشيد بصبر شعب مصر على الإصلاحات الإقتصادية والتصدي للإرهاب

وتابع: "خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل ترتكز في الأساس على إعادة بناء الاقتصاد الوطني ليصبح قادرا على الإنتاج وجذب الاستثمار، وحققنا في هذا المقام إنجازات شهد لها العالم بأسره، وصاحب هذه الإنجازات وبطل هذه المرحلة هو شعب مصر، الذي لولا صبره وتحمله ماكنا نستطيع أن نسير قدما في مسيرة البناء والإصلاح".

واستفاض الرئيس السيسي في الحديث عن دور المصريين في المرحلة الحالية وتحمله للإصلاحات قائلا: "البطل هو شعب مصر، والأسر المصرية بتقدم الأبناء اللي بيقدموا حياتهم علشان مصر، الشعب هو اللي بيقوم بالدور كله، إحنا بس دورنا سياسات وتوجيه، ولكن لولاكم يا مصريين، مكناش هننجح في التصدي للإرهاب وننهض بالاقتصاد، ومش بقول الكلام ده علشان يبقى كلام جميل، إنتو أوعى وأذكى وأفهم من إن حد يخدعكم بكلام جميل ومعسول".

الرئيس السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة للإرهابيين

وتابع الرئيس السيسي: "كل مرة هتيجي مناسبة أتكلم فيها هقدملكم باسمي وباسم كل مصري شريف كل الشكر والتقدير والاحترام والاعتزاز لكل مصري معرفتش أقابله وأقوله أنا بشكرك على تحملك، بس مكانش لينا خيار تاني، يانبني بلد عظيمة وشريف وقوية، ملناش خيار تاني علشان بلد مرفوعة الرأس"، "لن ننحني أبدا لهم، وإحنا قادرين بفضل الله، وإحنا مبنخافش، والموت مستعدين نقابله أي وقت، وكل المصريين الشرفاء مستعدين يقابلوا ربنا، لأنهم بيدافعوا عن الشرف والكرامة وعن الدين، وإلإنسانية والخلق والضمير".

وأضاف السيسي: "الاقتصاد أمر مهم، من أجل أبنائنا وأحفادنا لكي يعيشوا بشكل أفضل، وهنفضل نبني ونشتغل وطول ما إحنا متحملين، هتجدوا نتائج أفضل".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية، قال فيها: "أبنائي أقول لكم في بدء أول يوم من حياتكم العملية إنكم تبدأون أشرف مهمة، وتحملون أنبل رسالة في الزود عن كرامة الوطن ومقدرات أبنائه وردع أي اعتداء آثم، على حقوق مصر المجيدة متسلحين في ذلك بالعلم والتدريب الراقي، والعقيدة القتالية الوطنية والقيم العسكرية المصرية الأصيلة، وعهدي بكم أنكم ستكونون نعم الأجيال الأوفياء، اقتداء بقادة عظام كانوا لكم خير مثال وسلف، اسمحوا لي أن أهنئكم وأسركم يوم تخرجكم، وأهنئ مصر بكم".

كما وجه السيسي تحية تقدير وإعزاز لأرواح الشهداء الأبرار من أبناء مصر، ممن ساهموا بتضحياتهم بعزة الوطن ورفعته، "نؤكد لأسر الشهداء أننا نتذكرهم بكل فخر، وهم دوما في قلوبنا أحياء، وتضحيات أبناء مصر محل تقدير من جموع الشعب العظيم".

واستكمل السيسي: "شعب مصر العظيم أؤكد لكم أن عزيمتنا راسخة وثابتة، وسنواصل سويا مسيرة العبور للمستقبل وسنتحمل في ذلك المسؤولية والأمانة للنهوض بمصر والحفاظ على مصالحها العليا، وأقول لكم وبكل الصدق إن الأمن والاستقرار هما الضمان للنمو والتقدم، وأن الأمم والحضارات تُبني بالقيادة المدعومة بعرق وجهد سواعد أبنائها وأجدد العهد معكم على الاستمرار يدا بيد في وضع قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء والانطلاق نحو المستقبل، وكلي ثقة في وعي شعبنا ومخزونه الحضاري العميق والفهم الدقيق لظروف مصر للتكاتف نحو تغيير الواقع المصري لحال أفضل".

وفي ختام كلمته وجه الرئيس السيسي، التحية والتقدير والتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة يوليو: "كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في تقدم وسلام، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وتخرجت اليوم، الدفعة 113 حربية، دفعة المشير عبدالحليم أبوغزالة، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، الدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، الدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخري محمد علي فهمي، الدفعة 48 من المعهد الفني للقوات المسلحة دفعة المشير عبدالحليم أبوغزالة، والدفعة 47 دفاع جوي دفعة اللواء محمد سعيد علي.