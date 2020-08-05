عاجل.. الرئيس الفرنسي يزور لبنان غدا
كتب:
سحر المكاوى
01:18 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
أعلنت الرئاسة الفرنسية، أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يصل غدا إلى لبنان، للقاء المسؤولين فيه، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون: "مصرون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات انفجار بيروت في أسرع وقت ممكن"، مضيفا في كلمة بشأن انفجار بيروت وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية": "سننزل أشد العقوبات بالمسؤولين عن الانفجار".
وأشاد عون بعمل الأجهزة الأمنية والفرق الطبية، داعيا الهيئة العليا للإغاثة لإجراء مسح شامل للأضرار وتقديم المساعدات اللازمة، قائلا: "نناشد الدول للإسراع بمساعدتنا في علاج الجرحى وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمرفأ وبالعاصمة بيروت".