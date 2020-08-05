الجامعة العربية تنكس علمها حدادا على ضحايا انفجارات بيروت

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنكيس علم الجامعة، اليوم، حدادا على ضحايا انفجارات بيروت التي هزّت العاصمة اللبنانية، ظهر أمس، وسقط على اثرها مئات من الشهداء والجرحى، وخلّفت خسائر مادية جسيمة.

وجاء على لسان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تنكيس علم الجامعة إنما يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة، مؤكداً أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي، من أقصاه إلى أقصاه، إنما تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب.

وأضاف المصدر أن السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام، كان قد أطلق مناشدة لكافة الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد أن عدد المفقودين جراء انفجار بيروت، الذي هز العاصمة، أمس، يفوق عدد القتلى الذين جرى التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل كما هو معلن.

وقال حمد، لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن عدد الضحايا يتزايد، وحتى الآن هناك نحو 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدلل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات.

ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.