أبرز 16 معلومة عن "مرفأ بيروت" رئة لبنان الاقتصادية
كتب:
محمد الليثي
01:01 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
تسبب انفجار مرفأ بيروت، أمس، في خسائر اقتصادية قدرها البعض بـ80% من المرفأ، أي ما يقرب من 100 مليون دولار، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية كبيرة.
وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن مرفأ بيروت:
- هو البوابة الرئيسية لاستيراد وتصدير السلع بلبنان.
- يعد واحدا من أهم الممرات لعبور السفن بين الشرق والغرب.
- في السبعينات كان يعد أهم محطة للتجارة الدولية مع الدول العربية المحيطة.
- ويعد المنفذ البحري الأساسي للدول العربية الآسيوية.
- ويتعامل المرفأ مع 300 ميناء عالميا.
- يعد نقطة ترانزيت للعديد من الشحنات.
- تديره شركة مرفأ بيروت منذ عام 1960
- يقدر عدد السفن التي ترسو فيه بنحو 3100 سفينة سنويا.
- تمثل البضائع التي تدخل إليه قرابة 70% مما يستورده لبنان.
- تقدر الإيرادات السنوية بنحو 199 مليون دولار.
- انخفضت الإيرادات في يناير الماضي بنسبة 31% على أساس سنوي.
- يتألف المرفأ من 4 أحواض يتراوح عمقها بين 20 - 24 مترا.
- تبلغ مساحتها نحو 66000 متر مربع.
- المنطقة الحرة في المرفأ تبلغ مساحتها 81000 متر مربع.
- يتم العمل على المنطقة الحرة إلى 124000 متر مربع.
- يتم تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية بعد الانفجار.