أبرز 16 معلومة عن "مرفأ بيروت" رئة لبنان الاقتصادية

تسبب انفجار مرفأ بيروت، أمس، في خسائر اقتصادية قدرها البعض بـ80% من المرفأ، أي ما يقرب من 100 مليون دولار، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية كبيرة.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن مرفأ بيروت: