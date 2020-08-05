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أبرز 16 معلومة عن "مرفأ بيروت" رئة لبنان الاقتصادية

كتب:

محمد الليثي
01:01 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

تسبب انفجار مرفأ بيروت، أمس، في خسائر اقتصادية قدرها البعض بـ80% من المرفأ، أي ما يقرب من 100 مليون دولار، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية كبيرة.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن مرفأ بيروت:

  • هو البوابة الرئيسية لاستيراد وتصدير السلع بلبنان.
  • يعد واحدا من أهم الممرات لعبور السفن بين الشرق والغرب.
  • في السبعينات كان يعد أهم محطة للتجارة الدولية مع الدول العربية المحيطة.
  • ويعد المنفذ البحري الأساسي للدول العربية الآسيوية.
  • ويتعامل المرفأ مع 300 ميناء عالميا.
  • يعد نقطة ترانزيت للعديد من الشحنات.
  • تديره شركة مرفأ بيروت منذ عام 1960
  • يقدر عدد السفن التي ترسو فيه بنحو 3100 سفينة سنويا.
  • تمثل البضائع التي تدخل إليه قرابة 70% مما يستورده لبنان.
  • تقدر الإيرادات السنوية بنحو 199 مليون دولار.
  • انخفضت الإيرادات في يناير الماضي بنسبة 31% على أساس سنوي.
  • يتألف المرفأ من 4 أحواض يتراوح عمقها بين 20 - 24 مترا.
  • تبلغ مساحتها نحو 66000 متر مربع.
  • المنطقة الحرة في المرفأ تبلغ مساحتها 81000 متر مربع.
  • يتم العمل على المنطقة الحرة إلى 124000 متر مربع.
  • يتم تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية بعد الانفجار.

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