محافظ السويس: نقف على مسافة واحدة من كل مرشحي "الشيوخ"

أكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أن الجهاز التنفيذي يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالسويس، مطالبًا الجميع بالالتزام بالضوابط للحفاظ على شكل الدولة وإنجاح العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التمهيدي بقاعة ديوان عام محافظة السويس للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستُعقد خلال يومي 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة.

ووجه المحافظ مديرعام التربية والتعليم بتجهيز اللجان الانتخابية بالمدارس المحددة، والتأكيد على أعمال النظافة والإنارة داخلها، مع تواجد إدارة المدرسة خلال فترة الانتخابات.

كما وجه "صقر" مدير عام الصحة بإعداد خطة التأمين الطبي وخطة الإسعاف والإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير أطقم طبية من الاطباء والتمريض للجان.

فيما شدد المحافظ على مدير الشباب والرياضة بتجهيز وإعداد الصالة المغطاة، والتأكيد على النظافة والإنارة والتهوية اللازمة بالصالة، كمقر للجنة العامة للانتخابات بالسويس.

وخلال الاجتماع، شدد "صقر" على رئيس قطاع الكهرباء بالسويس توفيرمولدات كهربائية احتياطية لمقر اللجنة العامة واللجان الفرعية.

وفي الاجتماع أكد المحافظ على رؤساء الأحياء بمراجعة الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية على مستوى كل حي، مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة، وتوفير كل الامكانيات للجان الانتخابية.