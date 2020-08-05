تجهيز مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن جميع المقار الانتخابية جرى التأكد من جاهزيتها، وتوفير مكان مؤمن لحفظ صناديق الاقتراع، و تطهير اللجان وفقًا الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى توفير مولدات كهرباء احتياطية بالمراكز الانتخابية تحت إشراف شركة الكهرباء.

وأشار المحافظ إلى أن رؤساء المدن ينسقون مع كافة الجهات والهيئات المعنية، لتزويد اللجان بالإمكانيات الخاصة براحة الناخبين وأعضاء لجان الانتخابات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 89748 ناخبًا وناخبة، ومن المقرر أن يدلوا بأصواتهم داخل لجنة واحدة عامة، و10 مقار انتخابية، و18 لجنة فرعية.