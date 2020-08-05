القضاء يمنح باحثا معادلة لدكتوراه الجامعة الأمريكية بنظيرتها الأزهرية

ألزمت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم"، الجهة الإدارية بمعادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها المدعي في الاقتصاد الإسلامي من الجامعة الأمريكية المفتوحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، لاكتسابه مركز قانوني قبل إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الجهتين.

وذكرت المحكمة أنّ اتفاقية التعاون العلمي الثقافي بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية المفتوحة المنعقدة في واشنطن عام 2000، والتي صدق عليها مجلس جامعة الأزهر في 3/5/2000، دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي من تاريخ توقيعها، خاصة في 11/11/2000 تاريخ انعقاد اللجنة الفرعية رقم 79 بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.

وتابعت: "صدقت على الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وبينها موضوع معادلة مناهج الجامعة الأمريكية المفتوحة والمشتملة على جميع المواد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة في مواد الإجازة العالية بسنواتها الأربع (الليسانس) والسنتين التمهيديتين لدرجة الماجستير بأقسامها الثلاثة (قسم الشريعة الإسلامية، قسم أصول الدين، وقسم اللغة العربية وآدابها)، ووافقت لجنة المعادلات الرئيسية بالأزهر برقم 191 بتاريخ 15/12/2000 على المعادلة".

وأضافت أنّ الاتفاقية المذكورة تنتج أثرها القانوني في المعادلة المشار إليها وبالأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وأنّ من شأن الطالب الحاصل على المؤهل العلمي من الجامعة الأمريكية المفتوحة وكان مقيدا بها وقت سريان الاتفاقية أن يعامل مؤهله العلمي من حيث المعادلة كنظيره في جامعة الأزهر سواءً بسواء.

وثبت أنّ الطاعن كان مقيدا في برنامج الدكتوراه بالجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة عام 2003، وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من الجامعة المذكورة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف عام 2013، والتي لم تجحدها الجهة الإدارية أو تقدم ثمة ما يخالفها ـ ومن ثم يكون الطاعن التحق بالجامعة الأمريكية المفتوحة في ظل سريان أحكام الاتفاقية المذكورة قبل إلغائها عام 2004 ويكون ـ وبصرف النظر عن تاريخ حصوله على مؤهله العلمي المراد معادلته - اكتسب مركزا قانونيا استنادا إلى أحكام الاتفاقية سالفة الذكر لا يجوز المساس به.

ويحق له بموجبه معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية المفتوحة بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، ويصبح قرار الجامعة بالامتناع عن إجراء المعادلة، مخالفا للقانون ويجب إلغاؤه.