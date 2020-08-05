أستاذ جهاز هضمي: كورونا يصيب الكبد وينتقل عبر البراز

قال الدكتور محمد أمين صقر، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الكبد، لافتا إلى أن العلماء اكتشفوا وجود مستقبلات للفيروس داخل الأوعية الدموية الخاصة بالكبد.

وأضاف "صقر" خلال ندوة إليكترونية عبر إحدى المنصات الطبية المتخصصة، أن هذا الأمر يدل على إمكانية إفراز الفيروس في السائل المراري، وهو ما يؤكد إمكانية انتقال الفيروس من شخص لأخر عبر إفرازات الجهاز الهضمي "البراز واللعاب".

وتابع "صقر" أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لا يترك أثرا على الكبد بعد تعافي المريض، حيث أنه لا يسبب تليف الكبد، كما أن الإنزيمات المرتفعة المصاحبة للأعراض تعود لطبيعتها بعد تعافي المريض.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صرحت على لسان ممثل مديرها العام، الدكتورة مها الرباط، أنه تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد خلال براز بعض الأشخاص، لافتة إلى أن فيروس كورونا المستجد مازال فيروسا جديدا ومازالت الأبحاث تجرى عليه.