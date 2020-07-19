هل اضطراب الجهاز الهضمي دليل على الإصابة بكورونا؟.. أستاذ باطنة يرد

قال الدكتور محمد الفقي، أستاذ مساعد أمراض الباطنة بطب بني سويف، إن أحد أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد هو أعراض في الجهاز الهضمي، لافتا إلى أن أبرز أعراض الجهاز الهضمي التي يسببها كورونا هي القيء والإسهال، وهو ما يتشابه مع أمراض أخرى مثل النزلة المعوية.

وأضاف "الفقي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، أن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع أعراض مرضية كثيرة، ولكن هناك بعض الفحوصات التي يتم إجراؤها مع التأكد من أن الإصابة أكبر من كونها نزلة معوية، لافتا إلى أن معظم المصابين يعانون مع إسهال وقيء ودرجة الحرارة تصل ما بين 37.5 أو 38 مع أعراض تكسير في الجسم وفقدان في حاسة الشم والتذوق.

وأشار إلى أنه عندما يتم الاشتباه في إصابة أحد الأشخاص بالفيروس يتم إجراء بعض الفحوصات المبدئية من بينها صورة الدم، ثم يتم إجراء مسحة ثانية للتأكد، لافتا إلى أنه لابد من أخذ سوائل لتعويض ما فقده الجسم جراء الإسهال والقيء، كما يتم إعطاء مطهرات معوية لوقف العدوى البكتيرية التي يمكن أن تحدث بسبب العدوى الفيروسية.