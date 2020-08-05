الأعلى للإعلام: عقوبات على النقل من وسائل التواصل في انتخابات الشيوخ

قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ المجلس سيتخذ إجراءات بعقوبات مشددة ضد وسائل الإعلام التي تنقل عن وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، في تغطيتها لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال رصد الوسائل عبر غرفة عمليات المجلس.

وأضاف الصالحي في تصريحات اليوم، أنّ المجلس يطالب وسائل الإعلام الالتزام بنقل الأخبار من مصادرها الرسمية، ومن التغطيات التي تتم بالتنسيق مع القنوات الشرعية وأولها الهيئة الوطنية للانتخابات التب تعهدت بتوفير التسهيلات للصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح أنّ من يخالف التوصيات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات والتدابير التي أقرها المجلس، مشيرا إلى أنّ المجلس سيشكل غرفة عمليات من أعضائه لمتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة خلال تغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

ودعا الصالحي، وسائل الإعلام كافة، بالرجوع لغرفة عمليات المجلس حال وجود أي معوقات تواجه مراسليها أو محرريها أثناء تغطيتهم لعملية الاقتراع.