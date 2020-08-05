فرج عامر يشيد بتخصيص 100 منحة لأوائل الثانوية: هدية الرئيس للمتفوقين

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، بتمويل من صندوق تحيا مصر، وكذلك دراسة تخفيض حد القبول بالجامعات الأهلية الجديدة بالمحافظات.

وقال "عامر" في بيان له، إن هذا القرار هدية الرئيس السيسي والدولة المصرية للطلبة أوائل الثانوية العامة، حيث يتيح لهم الالتحاق بكبرى الجامعات بتمويل من صندوق تحيا مصر.

كما وجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قائلا: "أثبت أن لديك مشروع جدير بالثقة والدعم لتطوير التعليم في مصر، وواجهت صعوبات كثيرة ونقد في غير محله حتى تصل إلى هذا النجاح".

وتمنى "عامر" التوفيق لطلبة الثانوية العامة في المرحلة الجامعية، مطالبهم باختيار الكلية بناء على مهاراتهم وليس وفق المجموع، بجانب دراسة احتياجات سوق العمل والاعتماد عليها في تحديد الكلية.