عاجل.. المؤبد للمتهمة بتعذيب طفلين وهتك عرضهما في كفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد للمتهمة بتعذيب طفلين وإصابتهما بحروق مختلفة وهتك عرضهما بإحدى قرى مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ.

حيث تعود الواقعة إلى 14 ديسمبر من العام الماضي، حينما تلقى العميد أيمن بكرى، مأمور مركز شرطة الرياض آنذاك، بلاغاً من سيدة يفيد قيام إحدى قريباتها بتربية طفلة صغيرة وضربها وتعذيبها وكيها في أماكن حساسة من جسدها، وجرى نقلها لمستشفى الرياض المركزي، على الفور جرى إبلاغ اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ السابق، الذي كلف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية الأسبق، بالتأكد من الواقعة، وانتقلت قوة من مباحث مركز الرياض بقيادة الرائد جمال عبد الناصر، رئيس المباحث آنذاك ومعاونيه، للمستشفى .

وبسؤال مرافقي الطفلة، أقرت أن "جيهان .م.ا"، 35 عاماً، أنها تقوم بتربية طفلة زوجة ابن زوجها بعدما سُجنت في إحدى القضايا، وتبين إصابة الطفلة "شروق.ا.خ"، 4 أعوام، بكسر بالقدم اليسرى، وخلع في أظافر يدها، وكدمات وسحجات بالجسم وحروق متفرقة بالجسم، ويشتبه في تعذيبها، وشقيقها عبدالله، وبانتقال الشرطة تبين أن الطفلة تعرضت للتعذيب من قبل زوجة جدها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، حتى جرى إحالة الواقعة للمحاكمة.