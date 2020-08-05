بالنظام القديم أم الجديد.. مصير الطلاب مؤجلين الثانوية العامة لـ2021

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، تضمنت العديد من المشاهد المثيرة للجدل والتي ربما يكون بعضها لأول مرة، بآخر عام للنظام القديم "بوكليت"، من بينها تأجيل أعداد كبيرة من الطلاب، فضلا عن رسوب آخرين.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 660300 طالبا، والحاضرين 601280 طالبا، ونجح منهم 490322 طالبا، حيث بلغت نسبة النجاح 81.5%.

أعداد كبيرة من طلاب الثانوية بين التأجيل والإلغاء والدور الثاني

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي أمس لإعلان النتيجة، أنه تلقى تقارير بالشكاوى الواردة التي أفادت بأنه توجد 1074 شكوى وأكثرها كان في محافظة الجيزة والمنوفية والقاهرة، منهم 450 قضية غش محمول و41 قضية نشر على وسائل التواصل، والطلاب المخالفين تم إلغاء الامتحانات لمدة عامين وإحالتهم للنيابة وعددهم 85 طالبا.

وأوضح أنه تم إلغاء الامتحانات لـ214 طالبا بسبب أعمال شغب وإحالتهم للنيابة العامة، و455 آخرين تم إلغاء امتحانات الدور الأول لهم بسبب المخالفات وإحالتهم للدور الثاني، و87 طالبا تحويلهم للتقديرات الخاصة لوجود علامات بورقهم.

بعد أعداد الطلاب الذين تم تأجيلهم للعام المقبل، ولدّت تساؤلات بشأن النظام التعليمي الجديد الذي سيخضعون له، كون العام الماضي كان الأخير بالنظام التقليدي "بوكليت"، وفي انتظار تطبيق النظام الجديدة.

الطلاب المؤجلين سيخضعون لنظام "التقييم الجديد"

وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن الطلاب المؤجلين من العام الحالي للقادم، سيخضعون لنظام "التقييم الجديد"، حيث سيدرسون بالنظام الجديد مع غيرهم من الطلاب الناجحون من الصف الثاني للثالث الثانوي، الحاصلين على التابلت منذ عامين ويدرسون بالنظام الجديد.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن طلاب النظام القديم لم يدرسون بالجديد ولن يحصلون على التابلت، لذلك سيدرسون بنفس النظام، ولكن الامتحان للصف الثالث لهم سيكون ورقي وليس إلكتروني، مع الكتاب المفتوح، حيث إن الأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ.

وأوضحت أن امتحان الصف الثالث الثانوي سيكون على مستوى الجمهورية، ويتضمن 4 نسخ يتم تبديل ترتيب الأسئلة بهم، مثلما جرى بالعامين الماضيين.

وسبق أن أعلنت الوزارة بعد تحديدها لموعد الامتحانات، إتاحة لأول مرة إجراءات تأجيل امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2019/2020 لمن يرغب من الطلاب في التأجيل نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، سواء للدور الثاني، أو للعام المقبل.