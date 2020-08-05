النيابة الإدارية توقع أول بروتوكول بين هيئة قضائية وأكاديمية التدريب

وقع صباح اليوم، المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، برتوكول تعاون مشترك يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء النيابة، لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية، وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة، وضبط منظومة العمل الإداري، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن البروتوكول يأتي في إطار رؤية رئيس هيئة النيابة الإدارية، نحو أهمية تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لأعضاء النيابة الإدارية والإداريين العاملين بها، بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية.

ويستهدف البروتوكول أيضًا التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة الإدارية والعاملين بها من المستشارين أو من الإداريين، والتعاون في تنفيذ دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب، والتعاون في تبادل الخبرات العلمية في علوم الإدارة والتنمية البشرية والتدريب والثقافة القانونية، والتعاون في تنظيم وعقد أنشطة مشتركة من (دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات ...إلخ) وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.

وأهدى المستشار عصام المنشاوي، درع النيابة الإدارية للدكتورة رشا راغب، تقديرًا للتعاون الوثيق بين النيابة الإدارية وللدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري لجميع العاملين بالدولة، بما ينعكس على النهوض بالدولة في مختلف المجالات.

كما قدمت الدكتورة رشا راغب، درع الأكاديمية للمستشار عصام المنشاوي، تقديراً لرسالة النيابة الإدارية السامية داخل منظومة العدالة المصرية، وأكدت أهمية بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه اليوم، وكونه البروتوكول الأول من نوعه الذي توقعه الأكاديمية مع إحدى الهيئات القضائية، في إطار ما تقوم به الأكاديمية من دور رئيسي في تدريب وتأهيل العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة.