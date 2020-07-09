محمد سمير: الأكاديمية الوطنية للتدريب كيان عالمي يهدف لبناء الناس

قال العميد محمد سمير الكاتب والمحاضر، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب تهدف إلى بناء الناس، وهي كيان عالمي، ومستقبل مصر في هذا المكان بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc": "من أنشأها لم يكتفِ بتدشين مبانٍ ضخمة، لكن أحسنوا اختيار الناس، وكل فرد هناك يفهم ما يفعله جيدًا، وهناك التزام خرافي بالتوقيتات ومهنية واحترافية على أعلى مستوى".

وتابع: "الجزء المهني هناك مذهل ولا يقل عن أعتى الكيانات المناظرة في العالم، مثل المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا والمعهد الموجود في سوريا وكوريا، والأكاديمية تتعاون مع هذه الأماكن بصورة مكثفة جدًا".

وأردف، أن هناك معايير صارمة علمية وشخصية لاختيار المنضمين إلى الأكاديمية، مشددًا على أنها إذا تحققت في أي شاب فإنه سوف يُقبل فيها: "وأدعو الشباب إلى الدخول على موقع الأكاديمية لمعرفة هذه المعايير وأن يحاول أن يكتسب المعايير التي تنقصه".

وواصل: "الأكاديمية تؤهل المنضم إليها لما هو قادم، وأن يكون إنسانا مثقفًا ولديه علم حقيقي، ووضعت معايير في نوعية المدربين والمحاضرين، ولا تختار إلا ذوي الخبرات الكبيرة، ولا يسمح باختراق هذه المعايير".

وأردف: "هناك أشياء في هذه الأكاديمية ذكرتني بالقوات المسلحة، مثلًا عندما ينتهي موعد العمل كنت أحاول التواصل مع أحد المختصين لمتابعة بعض الأمور، وهو ما وجدته في الأكاديمية، وتواصلت مع الخبراء بالساعات بعد مواعيد العمل الرسمية .. حاجة تفرح".