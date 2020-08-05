رئيس "جنايات كفر الشيخ" للمتهمة بتعذيب طفلين: هل لديكِ قلب ينبض؟

وجَّه المستشار بهاء المري، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، كلمة إلى المتهمة بتعذيب طفلين وهتك عرضهما، قبيل نطق الحكم عليها، كما وجه أخرى إلى المشرع.

حيث قال رئيس المحكمة، إن طفلة لم تَبلغَ الرابعةَ من عُمرها، ويُهتَكُ عِرضُها بإحراقِ مَوضِعَ عفتِها؟ وتُنزعُ أظفارُها، ويُكسَّرُ عَضَدُها وساقُها، فيتخلفَ لديها عاهة؟!، وطفلٌ آخرَ لم يَبلغَ العامَين، يُحرَقُ عُضوُهُ الذَّكريّ وفروةُ رأسهِ؟ ويُتركُ حتى يتقيَّح؟!، ومِنْ عصَا وحديدةٍ لتكسير العِظام، إلى مِلعقةٍ بعد إحْمائِها للإحراق، إلى أداةٍ لنَزع الأظفار؟!

وتساءل رئيس المحكمة، هل كان ذنبُهُما أنْ سُجنَ والداهُما وتُركَا في رعايتكِ؟!، أإلى هذا الحدِّ تكونُ القسوة؟!، أإلى هذا الوقتِ من هذا العَصرِ، يكونُ مثلُ هذا السلوكِ في ارتكاب الجُرم؟!، هل بين جَنبَيْكِ قلبٌ يَنبض؟!

أضاف للمشرع قائلاً، إنَّ ما جِئتِهِ شُذوذٌ وتَنكيلٌ اعتَرفتِ به وكأنه تتباهَيْن، الأمرُ الذي لم يَسَعْ المحكمةُ معهُ إلاَّ أنْ تُنزلَ بكِ حَدَّ العقاب الأقصى، بل إنها لتَراهُ - وهو الأقصَى - قليلاً، أمَّا بمناسبة الطفلَينِ المنكُوبَينِ، اللذين لا حاضنَ لهما وقد سُجن الوالدان، فالمحكمة تُهيبُ بالمشرع النص على وضع التصرفِ في الأطفالِ موضعَ اعتبار في نص التجريم المنطبق في حال حبس الوالدين معًا لجُرم قد يرتكباه، كالتصرفِ في الأحراز التي حرصَ على قولِ الكلمةِ فيها عند الحكم.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد للمتهمة بتعذيب طفلين وإصابتهما بحروق مختلفة وهتك عرضهما بإحدى قرى مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ.

وتعود الواقعة إلى 14 ديسمبر من العام الماضي، حينما تلقى العميد أيمن بكرى، مأمور مركز شرطة الرياض آنذاك، بلاغاً من سيدة يفيد قيام إحدى قريباتها بتربية طفلة صغيرة وضربها وتعذيبها وكيها في أماكن حساسة من جسدها، وجرى نقلها لمستشفى الرياض المركزي، على الفور جرى إبلاغ اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ السابق، الذي كلف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية الأسبق، بالتأكد من الواقعة، وانتقلت قوة من مباحث مركز الرياض بقيادة الرائد جمال عبدالناصر، رئيس المباحث آنذاك ومعاونيه، إلى المستشفى.

وبسؤال مرافقي الطفلة، أقرت أن "جيهان.م.ا"، 35 عاماً، أنها تقوم بتربية طفلة زوجة ابن زوجها بعدما سُجنت في إحدى القضايا، وتبين إصابة الطفلة "شروق.ا.خ" ، 4 أعوام، بكسر بالقدم اليسرى، وخلع في أظافر يدها، وكدمات وسحجات بالجسم وحروق متفرقة بالجسم، ويشتبه في تعذيبها، وشقيقها عبدالله، وبانتقال الشرطة تبين أن الطفلة تعرضت للتعذيب من قبل زوجة جدها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، حتى جرى إحالة الواقعة للمحاكمة.