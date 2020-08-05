ميركل ترسل برقية عزاء لرئيس وزراء لبنان في ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت

أرسلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، برقية عزاء لرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، لمواساته وتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت، والتي وقعت أمس الثلاثاء، وأسفرت عن وقوع العشرات بين مصابين وقتلى.

وقالت ميركل في البرقية "شعرت بالفزع الشديد عندما علمت بالانفجار الشديد الذي هز العاصمة بيروت وأودى بحياة العديد من الضحايا، وخلف العديد من الجرحى"، معربة عن خالص عزائها للحكومة اللبنانية، ومواساتها لأسر الضحايا وتضامنها معهم في مصابهم الأليم، ومتمنيه الشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل قالت أولريكه ديمر نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشارة ميركل أعربت عن صدمتها جراء التفجيرات، وأعلنت عن دعمها وتقديم كل المساعدات إلى لبنان في هذا الوقت العصيب.

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت عن وقوع مصابين ألمان "موظفون بالسفارة الألمانية في بيروت" في هذا الحادث. كما تقدمت الخارجية الألمانية بالعزاء لأسر الضحايا، وأعلنت دعمها للحكومة اللبنانية، لافتة إلى أن ألمانيا تدرس حاليا طبيعة المساعدات التي ستقدمها إلى لبنان.