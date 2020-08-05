جامعة الإسكندرية تعلن وفاة أستاذين بفيروس كورونا

أعلنت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، وفاة اثنين من الأساتذة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت الجامعة وفاة الدكتورة منى عثمان محمد طاهر رئيس مجلس قسم إنتاج الدواجن الأسبق - كلية الزراعة، داخل مستشفى طلبة الجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا، ودعت الجامعة أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها وزملاؤها وطلابها الصبر والسلوان.

كما أعلنت وفاة الدكتور عبدالمنعم ربيع أستاذ ورئيس قسم الصدر الأسبق بكلية الطب.