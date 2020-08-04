تعافي 165 من فيروس كورونا بمستشفى الوقف المركزي بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استمرار عمل لجنة المرور اليومي على مستشفيات العزل المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كورونا لمتابعة سير العمل بها، مشيرًا إلى أن اللجنة تفقدت اليوم مستشفى الوقف المركزي، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفى وانتظام حضور الأطقم الطبية.

وأعلن المحافظ عن تعافي 165 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الوقف المركزي، منذ تحويلها إلى مستشفي لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.