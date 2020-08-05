"الصحة": ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا لـ 48%

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد فبحسب البيانات اليومية الخاصة بمستجدات الفيروس ارتفع معدل الشفاء إلى 48%.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

ومن جانبه قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن انخفاض معدل الإصابات في مصر هو مؤشر جيد.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ"الوطن"، أن الانخفاض يعتبر دليل على نجاح جهود الاستجابة للجائحة بشرط أن يكون هذا الانخفاض مواكباً لترصد نشط للحالات وقدرة النظام الصحي على اكتشافها في المجتمع واستمرار الحالات في الانخفاض لفترة ولا يعقبها صعود مرة أخرى في المنحنى الوبائي للحالات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض المعدية.