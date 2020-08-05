عاجل.. وفاة ثالث مصري في انفجار بيروت

نعت سفارة مصر في لبنان المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، من مركز سمنود محافظة الغربية، والذي كان مفقودا إثر تفجير مرفأ بيروت.

وتلقت السفارة المصرية نبأ وفاته جراء الانفجار، الذي وقع أمس في بيروت، وأعرب السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان الى أرض الوطن.

وقال محافظ العاصمة اللبنانية بيروت مروان عبود، إن الانفجار شرد نحو 300 ألف من سكانها، مقدرا حجم الخسائر المادية بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

وأوضح أن نصف مساحة العاصمة اللبنانية تضررت من الانفجار الضخم، الذي خلف أكثر من 100 قتيل ونحو 4 آلاف جريح، وفق ما نقلت وكالة أنباء "فرانس برس".

كانت السلطات اللبنانية أعلنت، مساء أمس، العاصمة "مدينة منكوبة"، عقب انفجارين وقعا في مرفأ بيروت، أحدهما كان هائلا جدا، لتتصاعد فوق الموقع سحابة كبيرة على شكل الفطر.

وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد، أمس، أن عدد المفقودين من جراء انفجار بيروت، يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل.