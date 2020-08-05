رئيس لبنان الأسبق لـ"الوطن": نحتاج هيئة طوارئ دولية لإنقاذنا

دعا الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى تشكيل هيئة طوارئ دولية لمساندة لبنان وإنقاذه في مواجهة كارثة تفجير "بيروت" الذي وقع أمس وخلف مئات القتلى والجرحى والمفقودين وخسائر بالمليارات.

وقال "الجميل": "لبنان يحتاج في الوقت الحالي لتشكيل هيئة طوارئ دولية تتمثل فيها بعض الدول الصديقة والشقيقة لمعالجة هذه المأساة التي يواجهها لبنان سواء ماديا أو سياسيا".

وأضاف الرئيس اللبناني الأسبق: "باختصار نتمنى من كل الدول التي هبت لمساندة لبنان أن تجد الآلية الدولية ذات المصداقية الكافية، وكذلك الإمكانيات المادية لمعالجة هذه المأساة في أسرع وقت ممكن".

وكان "الجميل" وصف التفجير بالمأساة الإنسانية التاريخية والكارثة غير المسبوقة.

وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد أن عدد المفقودين جراء انفجار بيروت، الذي هز العاصمة، أمس، يفوق عدد القتلى الذين جرى التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل كما هو معلن.

وقال حمد، لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن عدد الضحايا يتزايد، وحتى الآن هناك نحو 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدلل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات.

ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.