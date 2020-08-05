رئيس لبنان الأسبق لـ"الوطن": نعيش مأساة وكارثة تاريخية

وصف الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، التفجير الذي طال العاصمة اللبنانية بيروت بالمأساة الإنسانية التاريخية والكارثة غير المسبوقة.

وقال الجميل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنّ عدد المفقودين الذين يتم البحث عنهم تحت الأنقاض، أكبر من القتلى الذين أعلن عنهم حتى الآن، كما أنّ الأضرار التي لحقت بالبني التحتية والبني الفوقية، يوضح أنّ بيروت لم تشهد كارثة بهذا الحجم في تاريخها.

وأضاف: "نخشى من مسالة التعاطي مع هذا الحادث ومعالجته في ظل جو عدم الثقة الحالي، فهناك قلق كبير على المستوى الوطني اللبناني في معالجة هذه المأساة".

وتفقد السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، قبل قليل، المستشفى الميداني المصري في بيروت، لمتابعة عمله في استقبال الحالات المصابة، وإسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب بيروت، أمس.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في لبنان صورة من داخل المستشفى خلال تفقد السفير لها.

وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد، أنّ عدد المفقودين جراء انفجار بيروت الذي هزّ العاصمة، أمس، يفوق عدد القتلى الذين جرى التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل كما هو معلن.

وقال حمد، لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم، إنّ عدد الضحايا يتزايد، وحتى الآن هناك نحو 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدلل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات.

ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.