محافظ بيروت: الانفجار خلّف أضرارا كبيرة.. والعين بصيرة واليد قصيرة

قال مروان عبود محافظ بيروت، إنّ الانفجار خلّف مدينة منكوبة وشبه مدمرة، فوسط المدينة تدمر وأضحى غير صالح للسكن في الوقت الحاضر، وآلاف السكان لا منشأ لهم ولا مأوي، فضلا عن أنّ الأضرار كبيرة للغاية والتكلفة مرتفعة والإمكانيات محدودة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بيروت، إضافة لتعثر الاستيراد من الخارج.

وأكد عبود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ "الانفجار مصيبة حلت بلبنان، نعمل ليلا نهارا في محافظة بيروت على تأمين الملجأ لأهلها، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، وبالتالي هناك صعوبة لتأمين المسكن في بيروت فحتى الفنادق مدمرة".

وأضاف: "طلبنا من أهالي المدن والبلدات اللبنانية ورؤساء بلدياتها مساعدتنا على استضافة أهل بيروت، ولبوا النداء من جميع المناطق والطوائف اللبنانية"، متابعا: "نحن شعب واحد لا يفرقنا طوائف أو أديان ولكن تربطنا الوطنية".