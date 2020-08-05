راغب علامة عن انفجار بيروت: عمل إرهابي تفوح منه رائحة الغدر والخيانة

قال الفنان اللبناني راغب علامة، إن انفجار بيروت الذي وقع الثلاثاء، نتيجة عمل إرهابي.

وكتب راغب علامة، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة".

وتابع: كفاكم كذبا ونفاقا، إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر، نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة وضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي.

وكان راغب علامة، قد طمأن جمهوره ومحبيه، بشأن حالته الصحية، بعد تعرض منزله للضرر وتهشمه، جراء الانفجار الذي وقع ببيروت أمس الثلاثاء.

وكتب "علامة" عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "صباح الخير، صباح بيروت الجريحة، شكرًا للجميع اللي سألوا وتطمنوا علينا، الحمد لله نحنا كويسين والأضرار المادية جسيمة لكن الحمدلله زي ما يقول المثل، (بالمال ومش بأصحابه)، رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى ويعوّض على الناس الخسائر".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وأصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، وتم نقلها إلى المستشفى وإجراءها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم اليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.