أبوالغيط يعزي لبنان في ضحايا انفجار بيروت.. ويخطط لزيارته خلال أيام

أجرى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر اليوم 5، لتقديم العزاء في ضحايا تفجيرات بيروت أمس، والإعراب عن دعم لبنان ومساندته في هذه المحنة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنّ أبو الغيط تناول خلال الاتصال الهاتفي، سُبل حشد الدعم لمُساندة لبنان في مواجهة تبعات النكبة التي تعرض لها، وأعرب عن اعتزامه زيارة لبنان في غضون أيام للوقوف على الاحتياجات اللبنانية العاجلة، وكيفية تقديم وتنسيق الدعم العربي له ولتقديم العزاء بصورة شخصية.

وأضاف المصدر أنّ أبو الغيط، أطلق في وقتٍ سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعيا إلى تحركٍ دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

وأكد المصدر أنّ الأمين العام لجامعة الدول العربية وجّه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة.