مرشح بالقائمة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ جمعت حلفاء ثورة 30 يونيو

أكد المهندس أحمد شعبان، الأمين العام لحزب التجمع في الإسكندرية، مرشح الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، أن تنوع التيارات في القائمة الوطنية في صالح عمل المجلس وتعد تحالفا قويا غاب عن المشهد الفترة الماضية.

وقال شعبان لـ"الوطن"، إن تكاتف القوى السياسية ضروري في الوقت الراهن خاصة في ظل الأخطار التي تحيط بمصر، وما يحدث حاليا من حراك يصب في صالح بناء الدولة الحديثة بعد حالة الفوضى التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، ومازلنا نعالج في آثارها حتى الآن.

وأضاف أن تجربة القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ جمعت شمل حلفاء ثورة 30 يونيو ويمكن تكرارها في أي استحقاق انتخابي مقبل وفق طبيعة كل انتخابات.