مقرات تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2020 في المنوفية

يبدأ طلاب الثانوية العامة غد الخميس الموافق 6 أغسطس الحالي، تقديم طلبات التظلمات على نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020، ولمدة 15 يومًا حتى الخميس الموافق 20 أغسطس، وتبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.

وتستعرض "الوطن" مقر قبول طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم "التظلمات" لامتحانات الثانوية العامة 2020 بمحافظة المنوفية على النحو التالي:

مقرات تقديم تظلمات الثانوية العامة في المنوفية

- مدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم.

العنوان: أمام مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

لجنة النظام والمراقبة: القاهرة (ج).

ضوابط وإجراءات تظلمات الثانوية العامة

- سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فوري.

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.

- بدء تقديم الطلبات وسداد الرسوم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة.

- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- يلتزم الطالب/ الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية: "وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".

- يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها.

- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

- يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس.