خطوات وشروط تقديم تظلمات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تقديم طلاب الثانوية العامة للتظلمات الأحد المقبل، من خلال تخصيص مقر في كل محافظة، وتحديد أيام مختلفة للطلاب الراغبين في التظلم، تماشيا مع الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تنتهجها الدولة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي خطوات تقديم التظلم، والشروط الواجب على الطلاب اتباعها:

- تبدأ الأحد المقبل وتستمر 15 يوما.

- على كل طالب سداد 100 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم عليها.

- سداد مبلغ التظلم يتم في البنك الأهلي أو البريد المصري.

- تخصيص مقر في كل محافظة لتلقي طلبات التظلم.

- يطّلع الطالب على صورة من ورقة الإجابة وليس الأصل، ويحق له تدوين ملاحظاته عليها.

- التظلم يكون على جمع الدرجات، وليس إعادة التصحيح.

- نتيجة التظلمات تعلن خلال 3 أيام حسب أولوية الاطلاع.

- الكنترول يخاطب مكتب التنسيق بالدرجات الزائدة للطالب.

- الطالب يسترد الـ100 جنيه حال ثبوت أحقيته في درجات زيادة.

- لا يحق للطالب اصطحاب هاتفه المحمول أو مدرس للمادة.

- التظلم على النتيجة متاح لجميع الطلاب حتى الراسب أو الدور الثاني.

- لا يشترط التظلم في عدد معين من المواد، ويحق لكل طالب التظلم في المواد التي درسها – حال رغبته في ذلك -.