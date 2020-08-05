جامعات أهلية وخاصة وحكومية.. دليل منح دراسية لطلبة الثانوية العامة 2020

مع انتهاء ماراثون الثانوية العامة، يسارع الطلاب في البحث عن المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية، لذا ترصد "الوطن" في التقرير التالي المنح الدراسية التي جرى الإعلان عنها لدفعة الثانوية العامة 2020 والتي جاءت على النحو التالي:

الرئيس السيسي يخصص 100 منحة دراسية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة والثانوية الفنية بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل مثل جامعة الجلالة والعلمين الدولية، بتمويل من صندوق تحيا مصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في حديثه لـ"الوطن" إنّ هذه المنحة مخصصة لأول 100 طالب من الثانوية، موضحًا أنّه سيتم الإعلان عن تفاصيل المنح فور الحصول على النتيجة بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم.

جامعة القاهرة تخصص 90 منحة دراسية

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ30 الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي)، موضحًا أن الـ90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، كما تشمل المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.

جامعة النيل تخصص 30 منحة دراسية

أعلن الدكتور طارق خليل؛ رئيس جامعة النيل الأهلية، عن موافقة مجلس أمناء الجامعة، على منح أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 عدد 30 منحة دراسية كاملة بواقع 10 منح دراسية في كل شعبة (10 للعلمي علوم - 10 للعلمي رياضة - 10 لشعبة الأدبي).

- أوائل طلاب الثانوية العامة في القسم العلمي - العلوم.

- أوائل طلاب الثانوية العامة في القسم العلمي - الرياضيات.

- أوائل طلاب الثانوية العامة في قسم الفنون.

- إظهار سجل قوي من الأنشطة اللاصفية والبحوث والابتكار والإبداع وقدرات ريادة الأعمال والمشاركة في الأنشطة الخيرية.

- تلبية متطلبات القبول في جامعة النيل، بما في ذلك إتقان اللغة الإنجليزية والتميز الأكاديمي.

- آخر موعد للتقديم يوم 15 أغسطس الحالي، ويمكنك التقديم على المنح من هنــــــــا.

الجامعة الألمانية تخصص 39 منحة دراسية

وأعلنت الجامعة الألمانية عبر موقعها الإلكتروني عن 39 منحة كلية لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث سيتم إعفاء الطلاب كليًا أو جزئيًا من رسوم الدراسة خلال فترة الدراسة كاملة، بشرط الحفاظ على الأداء المُرضي طوال فترة دراستهم.

شروط الحصول على المنح:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب أن يكون مقدم الطلب من بين أفضل 10 حاملي الثانوية الأعلى رتبة في نفس العام من القبول.

- يجب على المتقدم اجتياز اختبارات القبول في الجامعة الألمانية.

بالنسبة لكلية التصميم، لا بد من اجتياز اختبار الكفاءة.

- يجب على المتقدمين الالتزام بكافة لوائح وأنظمة الجامعة، وكذلك لوائح الإسكان الخاصة بالألمانية.

- سيحتفظ الطلاب الذين يحصلون على منح دراسية بمنحهم الدراسية طالما أن معدلهم الإجمالي أفضل من 3.00 (C).

- يمكنك التقديم على المنحة من هنـــــــــا.

الجامعة الأمريكية تخصص 140 منحة دراسية

يقدم "برنامج المنح الجامعية" الذي تقوم على تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة عددًا كبيرًا من الفرص لمنح دراسية جامعية لمدة أربع أو خمس سنوات (قد يسبقها سنة تمهيدية) حسب التخصص الدراسي، لما يقرب من 140 طالبا وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2021/2020، للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والخاصة.

شروط الحصول على المنح:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM، طوال سنوات المرحلة الثانوية.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2020/2019، بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM.

- يقبل برنامج المنح الجامعية استمارات التقديم من الطلبة المؤهلين من كل محافظات مصر، البالغ عددها 27، بالإضافة إلى تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

- آخر موعد للتقديم على المنح يوم 10 أغسطس الحالي من هنـــــــــا.

منح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

تقدم الجامعة مجموعة من المنح لتشجيع واجتذاب العناصر التي تستحق الانتساب للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، لتحقيق رسالتها والتي أنشئت من أجلها، وهي كالآتي:

أولًا: منح التفوق الأكاديمي:

ويقصد بالتفوق الأكاديمي التفوق الدراسي بناءً على الدراسة في المرحلة الثانوية؛ ويحسب بناءً على نسبة متساوية (50% : 50%) من مجموع الطالب فى الثانوية العامة المصرية (دون الشهادات المناظرة)، ودرجات امتحان القبول بالجامعة وعلي ألا يقل هذا المتوسط عن 90% ويندرج تحت منح التفوق الأكاديمي مجموعة من المنح كما يلي:

1. منح التفوق للمحافظات:

يمنح أعلى طالبان في متوسط نسب مجموعي الثانوية العامة وامتحان القبول بالجامعة، من كل محافظة من المحافظات المصرية منحة تفوق تساوي الإعفاء من 75% من المصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية)، وفي حالة عدم وجود طلبة من محافظة ما؛ يتم ترحيل منح هذه المحافظة إلى محافظة أخرى وفقًا للدور، وبدأ بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى ذلك تقدم الجامعة خمس منح تفوق أخرى للطلاب من محافظتي الوادى الجديد وشمال سيناء.

2. منح التفوق:

يمنح الطلاب المتفوقون نسب تخفيض على المصاريف الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية) وفقًا لمتوسط نسب مجموعي الطالب في الثانوية العامة ودرجات امتحان القبول بالجامعة وفقا لما يلى:

- 40% تخفيض للمصاريف الدراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 95% فأكثر.

- 30% تخفيض للمصاريف الدراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 90 – 95%.

- 20% تخفيض للمصاريف الدراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 85 – 90%.

3. منح مدارس المتفوقين (STEM):

يمنح الحاصلون على الثانوية العامة من مدارس STEM نحو 40% نسبة تخفيض للمصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية)، ويمنح الحاصلون على الثانوية العامة من مدارس STEM برج العرب على 50% نسبة تخفيض للمصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية).

4. الطلاب المقيدين بالجامعة ولا يستمتعون بأى نوع من انواع المنح:

يحصلون على منحة تفوق مقدارها 20% تخفيض للمصاريف الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية) للعام الدراسي، في حالة حصولهم على مجموع 3.5 للعام الجامعي السابق (تقدير عام وليس تراكمي).

ثانيًا: منح التفوق الرياضي:

وهي منح الطلاب الحاصلين على ميداليات في بطولات عالمية، عربية، أو أفريقية في لعب فردية أو جماعية يحصلون على منح كاملة، إعفاء من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية.

ثالثا: منح أبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية اليابانية ومنسبيها:

يحصل أبناء العاملين بالجامعة المصرية اليابانية والذي انقضى على تعيينهم بالجامعة عام على المنح التالية، ما داموا على قوة العمل بالجامعة:

- أبناء أعضاء هيئة التدريس: يحصلون على تخفيض 50% للمصاريف الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية).

- أبناء العاملين بالجامعة: يحصلون على تخفيض 75% للمصاريف الدراسية (غير شاملة الأقامة والتغذية).

- الأخ أو الأخت لأي طالب أو طالبة تدرس بالجامعة يحصل على إعفاء 25% للمصاريف الدراسية، (غير شاملة الإقامة والتغذية) عند الالتحاق بالجامعة.

- الأخ أو الأخت لأي خريج من الجامعة يحصل على إعفاء 20% للمصاريف الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية)، عند الالتحاق بالجامعة.

- كل من التوأم أو الأخوة/الأخوات يحصل على إعفاء 25% للمصاريف الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية)، عند التحاقهم في الجامعة في نفس العام الأكاديمي.

رابعًا: منح أبناء شهداء الجيش والشرطة:

يحصلون على إعفاء 100% من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية عند التحاقهم بالجامعة بعد تقديم المستندات الرسمية التى تثبت ذلك.

خامسًا: منح أبناء أفراد القوات المسلحة والشرطة، وأبناء العاملين بالجامعات والمدارس الحكومية:

يحصلون على إعفاء 25% للمصاريف الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية) عند التحاقهم بالجامعة.

سادسًا: منح أبناء الضباط المهندسين العاملين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة:

تقديرا للدور التاريخي للهيئة الهندسية في بناء الحرم الجامعي تقدم الجامعة خمس منح كاملة لأبناء الضباط العاملين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتوزع بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وموافقة الجامعة وبعد اجتياز شروط القبول بالجامعة.

جامعة النهضة تخصص 10 منح دراسية

أعلنت جامعة النهضة تقديم 10 منح كاملة لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد من المائة الأوائل على مستوى الجمهورية للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة "الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - الهندسة - الحاسب الآلي - إدارة الأعمال - الإعلام والعلاقات العامة".

مؤسسة بنك مصر للتنمية الاجتماعية تخصص منحًا للطلاب المصريين

تقدم مؤسسة بنك مصر للتنمية الاجتماعية منحًا دراسية كاملة للطلاب المصريين من جميع أنحاء مصر الذين يتقدمون للدراسات الجامعية في جامعة النيل في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية إدارة الأعمال، وتغطي المنحة كامل المصاريف الدراسية طوال مدة الدراسة، وذلك بالشروط الآتية:

- الحصول على تقدير لا يقل عن 94% بالثانوية العامة في شعبة الرياضة.

- الحصول على تقدير لا يقل عن 90% بالثانوية العامة في الشعبة الأدبية.

- الحصول على تقدير لا يقل عن 85% لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

- إظهار سجل قوي من الأنشطة المجتمعية والبحوث والابتكار والإبداع وقدرات ريادة الأعمال والمشاركة في الأنشطة الخيرية.

- يجب الالتزام بحضور جميع الفصول الدراسية ويجب عدم تلقي أي تحذيرات تأديبية.

منح مؤسسة الألفي

تقدم مؤسسة الألفي منحًا دراسية جزئية للطلاب المتقدمين للدراسات الجامعية (البكالوريوس) في جامعة النيل في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وتغطي المنحة المصاريف الدراسية طوال فترة الدراسة، بالشروط الآتية:

- حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 98%.

- الحصول على درجة لا تقل عن 94% لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

- الحصول على درجة لا تقل عن 96% لخريجي مدارس النيل.

- الحاجة المالية أمر لا بد منه للمنحة، لذا يجب توضيح ذلك وإثباته ودعمه في الطلب، وسيجري اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد من قبل لجنة مؤسسة الألفي AAF.

- يجب الالتزام بحضور مستوى مقبول بجميع الفصول الدراسية ويجب عدم تلقى أي تحذيرات تأديبية.

منح شركة التكرير المصرية

تقدم الشركة المصرية للتكرير (ERC) منحة دراسية كاملة، موجهة للطلاب من مناطق المطرية، الخصوص وشرق شبرا الخيمة المتقدمين للدراسات الجامعية في جامعة النيل في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وتغطي المنحة كامل المصاريف الدراسية طوال فترة الدراسة، بالشروط الآتية:

- يجب أن تكون خريج الثانوية العامة هذا العام مع أداء أكاديمي قوي.

- إثبات الإقامة في مناطق: المطرية، الخصوص وشرق شبرا.

- تقدم المنحة للطلاب بدلًا شهريًا (لمدة 8 أشهر) لتغطية نفقات النقل والتعليم.