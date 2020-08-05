منتحل صفة مستشار ينصب على 33 شابا بقرار وهمي لتعيينهم بمجلس الدولة 

فوجئ حرس أمن مبنى مجلس الدولة، صباح اليوم الأربعاء بتواجد، 33 شخصا أمام مدخل مجلس الدولة بمقر الدقى، وعند سؤالهم عن سبب تجمعهم قالوا إنهم معينون في مجلس الدولة موظفين، ومن بينهم مستشار معين أيضا، وذلك بمساعدة أحد الأشخاص ادعى أنه مستشار يدعي "أحمد هلال"، ليتضح أنه منتحل صفة.

وأضافوا أنهم تواصلوا منذ فترة مع منتحل صفة المستشار دون علمهم بأنه "نصاب"، وطالبهم بدفع مبالغ مالية مقابل تعيينهم، وبالفعل قاموا بدفع المبالغ وحدد لهم اليوم لاستلام أوراق عملهم.

وتوجهوا لقسم شرطة الدقى لتحرير محضر بالواقعة.