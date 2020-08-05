اليمن يدعو اليونسكو إلى حماية مواقع التراث العالمي في البلاد

دعا مندوب اليمن الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" محمد جميح، اليوم، المنظمة إلى سرعة حماية مواقع التراث العالمي في البلاد، لمواجهة الآثار الناجمة عن السيول والأمطار التي أدت إلى تأثر العديد من المواقع التاريخية، وخاصة المسجلة على قائمة المنظمة للتراث العالمي.

وقال جميح، في رسالة وجهها إلى مديرة عام المنظمة أودوراي أوزولاي، "إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن أدت إلى دمار طال عددا من المواقع الأثرية في البلاد، وعلى وجه الخصوص المواقع الثلاثة المسجلة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي في صنعاء القديمة وزبيد وشبام حضرموت"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأكد المندوب اليمني، ضرورة لجوء "اليونسكو" إلى صندوق طوارئ التراث العالمي لتسريع عمليات مواجهة الآثار المترتبة على الأمطار الغزيرة التي يشهدها اليمن، والتي أثرت على معظم مواقع التراث الإنساني في البلاد.

ودعا جميح، "اليونسكو" إلى مواصلة دعم اليمن في هذه الفترة العصيبة من الحرب والفيضانات، والتي تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لحماية ذلك التراث، الذي يتعرض للدمار بفعل عوامل متعددة.