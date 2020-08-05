محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الثانوية العامة: أنتم قدوة حسنة ونموذج مشرف

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اتصالات هاتفية بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة من أبناء محافظة الدقهلية، لتهنئتهم على تفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في مستقبل باهر.

وهنأ المحافظ، كلًا من الطالب رمضان نصحي فهمي يوسف، الأول مكرر علمي علوم بمجموع 410 درجة من مدرسة بلقاس الثانوية بنين، والطالب أحمد السعيد محمد القعقاع رفاعي، الثالث مكرر علمي رياضة بمجموع 409.5 درجة، من مدرسة الشهيد على على السيد الثانوية بالجمالية، والطالب محمد أحمد فوزى محمد صقر ثالث مكرر علمي رياضه بمجموع 409.5 درجة، من مدرسة سعد الدين شريف الثانوية المشتركة بميت غمر.

وأكد المحافظ للطلاب ولذويهم أنهم قدوة حسنة ونماذج مشرفة يُحتذى بهم في المستقبل، وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق في حياتهم المستقبلية، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وأشار إلى نه سيتم تكريم والأوائل بالثانوية العامة بالمحافظة في احتفالية كبرى بداية الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم.