موعد التنسيق ومنحة الرئيس.. أشياء تنتظر طلاب الثانوية العامة 2020

احتفل طلاب الثانوية العامة صباح أمس، بالانتهاء من عناء ماراثون الثانوية العامة، والذي جاء لأول مرة في ظروف استثنائية تزامنًا مع جائحة انتشار فيروس كورونا في دول العالم، ليبدأ الطلاب بعد انتهاء هذه المرحلة في استقبال مرحلة جديدة ومختلفة تمامًا في مشوارهم الدراسي.

وفي هذا التقرير؛ تستعرض "الوطن" أشياء تنتظر طلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة وهي على النحو التالي:

الإعلان عن 100 منحة دراسية مُقدمة من الرئيس السيسي

ينتظر طلاب الثانوية العامة تفاصيل الإعلان عن الـ100 منحة دراسية، والتي وجه الرئيس بتخصيصها لأوائل الثانوية العامة والثانوية الفنية بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل مثل جامعة الجلالة والعلمين الدولية، بتمويل من صندوق تحيا مصر.

إذ قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في حديثه لـ"الوطن" إنّ هذه المنحة مخصصة لأول 100 طالب من الثانوية، موضحًا أنّه سيتم الإعلان عن تفاصيل المنح فور الحصول على النتيجة بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم.

موعد بدء أعمال التنسيق

ومن أهم المراحل التي ينتظرها طلاب الثانوية العامة، موعد بدء المرحلة الأولى من التنسيق، والتي من خلالها يستيطع الطالب أن يحجز مقعده بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها، إذ من المقرر أن تبدأ أعمال مكتب التنسيق بعد الانتهاء من اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

6 كليات حديثة في عام 2020

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنّ المجلس أرسل لمكتب التنسيق، 6 كليات جديدة حتى الآن، سيجرى إضافتها وإدراجها على موقع التنسيق الإلكتروني لإتاحتها أمام الطلاب، وهم:

- العلاج الطبيعي جامعة بنها.

- طب الأسنان جامعة السويس.

- طب البيطري جامعة العريش.

- الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي.

- الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح.

- حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات.

موعد بدء الدراسة بالجامعات

وكان المجلس الأعلى للجامعات أقرّ الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020/2021، حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21 يناير 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 حتي الخميس 4 فبراير 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6 فبراير 2021، حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10 يونيو 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021.

نظام الدراسة بالجامعات

وعن نظام الدراسة بالجامعات، وافق المجلس في اجتماع سابق على مقترح تطبيق التعليم الهجين، والذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، ما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، وتحول تدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة، وذلك تطبيقًا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي، على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة.