"المهندسين" تتواصل مع نظيرتها اللبنانية للمساهمة في تقييم آثار الانفجار

أجرى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، اتصالا هاتفيا بالدكتور مهندس جاد ثابت نقيب مهندسي لبنان، وأبلغه تعازيه في مصابي الحادث الأليم والتمنيات بسرعة تعافي المصابين، كما بادر ضاحي بعرض خدمات نقابة المهندسين المصرية بكل قدراتها من استشاريين وخبراء ومكاتب استشارية لمعاونة الأشقاء اللبنانيين في تقييم آثار الحادث وفحص سلامة المنشآت المحيطة بالمرفأ وتقديم الحلول الهندسية والاستشارية والمقترحات العاجلة لإعادة الإعمار وكافة الخدمات اللازمة.

ووفقا لبيان النقابة قال ضاحي إن نقابة المهندسين المصرية تضع كامل إمكانياتها قيد طلب الأشقاء في لبنان، معربا عن تضامنه الكامل مع نقابة المهندسين اللبنانيين والشعب اللبناني.

وأكد ضاحي أن هذه الكارثة هزت وجدان الشعب المصري لافتا إلى أن لبنان بلدنا الثاني مشيرا إلى أننا جميعا يدا واحدة، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء.

وعبر نقيب المهندسين اللبنانيين، عن شكره وتقديره العميق لموقف نقابة المهندسين المصرية مؤكدا استمرار التواصل للتشاور في الوضع الراهن وأي مستجدات.