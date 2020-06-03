الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا بأسرة الدكتور عبدالفضيل القوصي

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا بأسرة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية فجر اليوم.

ونقل الإمام تعازيه لأسرة الفقيد خلال دفن الجنازة بمقابر الأسرة بـ6 أكتوبر، مؤكدا أن العالم الإسلامي فقد عالم جليل، وفارس مدافع عن الدين.

ونعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، الذي وافته المنية فجر اليوم.

وقال الإمام الأكبر، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أحتسبُ عند الله، رفيقَ العمر وزميلَ رحلة العلمِ والتعلمِ الفيلسوف والمنافحَ عن تراثِ المسلمين، الدكتور الشيخ محمد عبدالفضيل القوصي، من أعمدة كلية أصول الدين ومجمع الخالدين، وأحد كبار الهيئة الموقرة هيئةِ كبار العلماء بالأزهر، والوزير الأسبق للأوقاف، صاحب المؤلفات العلمية العميقة الرصينة، ورائد المدرسة الأشعرية الحديثة، وفارس الدفاع عن ثوابت الإسلام وعقائد المسلمين".

اضاف: "وإني وجميع أبناء جيلي، ليشعرون بفداحة هذا المصاب الجلل، الذي فقدنا بفقدِه ركنًا من أهمِّ أركان الأزهر الشريف في العصر الحديث".

وتابع: "ولا يسعُنا ونحن في غمرةِ هذه المصيبة إلا أن نسأل اللهَ أن يأجرَنا فيها، ويُخلفَنا خيرًا منها، وأن يُوفقَ تلاميذه ومحبِّيه لحمل رايته وإكمالِ مسيرته، وأن يعينَهم على مواصلة ما نذر له نفسَه وحياتَه؛ من حفاظٍ على التراث العقليِّ، وتجديدِه، وتقديمِه للأجيال بمسؤولية العالم الذي لا يطلب رضا الناس بغضبِ الله".

واختتم بقوله: "وإني إذ أُلملمُ آلامي وأحزاني لأسأله- سبحانه وتعالى- أن يتغمدَه برحمته، ويستقبلَه بما يستقبل به عبادَه من العلماء الذين يخشونه ولا يخشون أحدًا غيره، وأن يُسكنه فسيحَ جناته، وأن يُلهم أسرتَه وذويه ومحبِّيه وطلابه الصبرَ والرضا بقضاء الله وقدره".

وشارك وفد رفيع المستوى من الأزهر في جنازة الفقيد، حيث شارك الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد، والدكتور عبدالفتاح الهواري عميد كلية أصول الدين.