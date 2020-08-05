وليد توفيق يدعو لشهداء انفجار بيروت ويتمنى الشفاء للجرحى

طمأن المطرب الكبير وليد توفيق جمهوره بعد تعرض العاصمة اللبنانية بيروت لإنفجار أمس، كونه يعيش بعيد عن الحادث بمدينة طرابلس عاصمة محافظة الشمال.

وأكد "وليد" لـ"الوطن" أنه بخير داعيا للشهداء بالرحمة ومتمنيا الشفاء للمصابين جراء الحادث.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولاتزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.