أستاذ صدر يحذر اللبنانيين من مغادرة المنازل بعد الانفجار الهائل

علق الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، على الانفجار الهائل الذي شهدته بيروت مؤخرا، وأسفر عن دمار شامل بمنطقة المرفأ ومقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى خطورة غاز الأمونيا وأكاسيد النيترات وأكاسيد الكربون، الناتجة عن انفجار بيروت، والتي ظهرت في شكل أبخرة صفراء وسوداء، مبينا أن نترات الأمونيا مادة صلبة بلورية بيضاء قابلة للذوبان بشكل طبيعي، وتعرف باسم "الملح الصخري"، وصيغتها الكيميائية NH4NO3.

وأوضح سالم في تصريحات له، أن المادة المنفجرة تهيج الشعب الهوائية والأغشية المخاطية وكذلك الرئتين، وهي مواد كيماوية تسبب تهيج الأنسجة والتهابها لمدة طويلة وعلى الأخص الشعب الهوائية التي تضيق بشدة مما يتسبب في ضيق التنفس.

وحول درجات الإصابة بين اللبنانيين، أكد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، أنها تختلف من شخص لآخر، حسب درجة وشدة الإصابة، ولكن في المجمل الإصابات شديدة جدا نتيجة الانفجار الضخم.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة التزام المنازل كون الجو ملوث والخروج فيه خطر كبير على صحة اللبنانيين والمقيمين، منوها بأن الكمامة الجراحية العادية لا تمنع الأبخرة السامة