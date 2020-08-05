فيديو.. إدوارد يسترجع ذكرياته في بيروت: أحلى أيام حياتي

استعاد الفنان إدوارد ذكرياته في لبنان وعاصمتها بيروت بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" من خلال مشاركته بأحد البرامج التلفزيونية في لبنان.

وعلق إدوارد على الفيديو: "أحلى أيام حياتي قضيتها في بيروت بلدي التاني ربنا يحفظ شعبها".

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد كلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين نتيجة الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري بسبب حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت بسبب الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.