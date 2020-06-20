إدوارد ينضم لفريق عمل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة وأحمد السقا

تعاقد النجم إدوارد على المشاركة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة، ليعتبر ذلك العمل أول عمل له في السباق الدرامي الرمضاني.

وقال إدوارد لـ"الوطن"، إن المسلسل سيكون مفاجأة من العيار الثقيل ويوجد به الكثير من المفاجآت، مشيرًا إلى أنه من نوعية المسلسلات الصعيدية، وأن النوع الصعيدي ليس بالجديد عليه، فكانت آخر أعماله الصعيدية مسلسل "ولد الغلابة" في رمضان 2019 مع المخرج محمد سامي والنجم أحمد السقا، مشيرًا إلى أنه يحضر في الوقت الحالي للشخصية، تمهيدًا للتصوير خلال الأشهر المقبلة.

ووقع إدوارد مؤخرا على بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع مي عمر وأحمد زاهر، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم الشتاء المقبل.