الجيش اللبناني ينعى شهيدين اثنيين جراء انفجار ميناء بيروت

نعت قيادة الجيش اللبناني، مديرية التوجيه، كلا من المعاون جواد شيا والرقيب حسن طي، اللذين استشهدا جراء الانفجار الكارثي الذي حصل في مدينة بيروت أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وارتفع عدد قتلى انفجار ميناء بيروت إلى 135 قتيلا و5000 جريح، فيما أشارت مصادر وزارية، اليوم، إلى أن الحكومة اللبنانية وافقت على وضع جميع المسؤولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014 قيد الاعتقال المنزلي.

وأكدت المصادر، أن الجيش اللبناني سيشرف على الاعتقال المنزلي لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد، خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء إثر اجتماع استثنائي: "يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين مادة الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفاتها، أياً كان" منذ وصولها إلى بيروت عام 2014 حتى تاريخ الانفجار.

من جانبها، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، إنه "سيتم إقفال جسر شارل حلو، ومنع المرور عليه، وذلك بهدف إجراء كشف فني من قِبل مهندسين مختصّين، للتأكّد من متانة بنيانه وعدم تضرّره جرّاء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت. لذلك، سيتم تحويل السير إلى الطرقات المجاورة، طيلة فترة أعمال الكشف.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، منعا للازدحام".

الطاقة اللبنانية:عصف الانفجار أدى إلى خروج محطة التحويل في الأشرفية عن الخدمة

من جانبها، قالت وزارة الطاقة والمياه في بيان: "أدى الانفجار الهائل الذي حصل بالأمس في مرفأ بيروت الى دمار كلي في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان حيث يقع مركز التحكم الوطني الذي خرج كليا عن الخدمة".

وبعد قيام موظفي المؤسسة بجهود جبارة، تم التحكم بشبكة النقل الوطنية يدوياً انطلاقاً من محطة بصاليم للمحافظة على المستوى الأقصى من التغذية لمواكبة أعمال الإنقاذ.

وأدى عصف الانفجار إلى خروج محطة التحويل الرئيسية في الأشرفية عن الخدمة، ومازالت حتى الساعة تفادياً لحصول أي احتكاكات أو خطر على السلامة العامة بين المواطنين.

وباشرت فرق الصيانة العمل على مسح الأضرار تمهيداً للبدء بالإصلاحات الضرورية بغية العودة التدريجية للتيار الكهربائي في المناطق المتضررة من العاصمة بيروت".