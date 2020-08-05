عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق في الاعتداء على فتاة جنسيا بفيرمونت

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق في شكوى تفيد بالاعتداء على فتاة جنسيًا داخل فندق فيرمونت بالقاهرة.

وقالت النيابة في بيان صادر عنها، إنها تلقت بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من اعتداء بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر المستشار النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى النيابة العامة إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.