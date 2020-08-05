عثمان أبو لبن: وائل جسار أنهى تسجيل أغاني "توأم روحي" قبل أحداث بيروت

قال المخرج عثمان أبو لبن مخرج فيلم "توأم روحي" لحسن الرداد وأمينة خليل أن الفيلم من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو لبن لـ"الوطن": أن وائل جسار هو من يغني الأغاني الدعائية للفيلم، وتم الانتهاء منها قبل أحداث انفجار بيروت.

فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن وتدور الأحداث فى إطار رومانسى.