وائل جسار: منزلي تضرر.. وادعوا لبيروت أن تعود سالمة

طمأن الفنان اللبناني وائل جسار، جمهوره على حالته الصحية جراء تفجيرات بيروت التي وقعت الثلاثاء في مرفأ العاصمة، وأسفرت عن 73 قتيلا وإصابة أكثر من 3700 آخرين.

وقال جسار لـ"الوطن": "أنا بخير وأسرتي في أحسن حال، ربما تضرر المنزل بعض الضرر نتيجة الانفجار القوى، دعواتكم كمصريين لبيروت أن تعود سالمة".

وأتمّ جسار: "شكرا من قلبي لجمهوري وأصدقائي بمصر الذين اطمأنوا علينا خلال الساعات الماضية".

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات للجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.