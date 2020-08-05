عم مصري توفى في انفجار بيروت: أخبر والده قبل الحادث بساعتين بقرب عودته

قال محمد السيد أبو قصبة، عم المتوفي المصري في بيروت، إبراهيم عبدالمحسن، إن "إبراهيم" كان يهاتف والده قبل الانفجار بساعتين، وحينها أخبر والده بقدومه لمصر من أجل الخطبة والزواج، والعودة مرة أخرى للبنان لاستكمال حياته.

وأضاف "أبو قصبة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه بعد الحادثة قام أهله بمهاتفته إلا أن هاتفه كان مغلقًا، وبعدها تواصل الكثيرون من المواطنين اللبنانيين لإخبارهم بأن ابنهم قد توفى نتيجة الانفجار.

وأوضح أن "عبدالمحسن" ذو الـ24 عاما، كان يعمل أجري في بيروت: "وهو من يتولى الصرف على والديه وعنده أختين بنات، وجوز واحده منهم وملحقش يعمل لنفسه حاجة".

وأكد أن وزارة الخارجية المصرية تواصلت مع الأسرة وقدموا لهم واجب العزاء، وحتى الآن لا يوجد أي أنباء عن نقل جثمانه من بيروت إلى مصر.