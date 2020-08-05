ريم مصطفي: خضت تحديا مع "شديد الخطورة" وسعيدة بردود الفعل

وصفت الفنانة ريم مصطفي تجربتها في مسلسل "شديد الخطورة"، الذي يُعرض عبر منصة "watch it" الإلكترونية، بالمغامرة التي أرادت خوضها في ظل اتسامها بطابع الأكشن.

وقالت ريم، لـ "الوطن"، إن أي إنسان يشعر بالخوف عند خوضه لأي تجربة جديدة، مضيفة: لا أنكر شعوري بالخوف وقتما تلقيت عرض "شديد الخطورة" ، ولكني تعاملت معه كتحدي ومغامرة أريد خوضها مع المنصة، إذ تحمست لها لكون مسلسلنا الذي ينتمي إلي نوعية السبع حلقات أولي إنتاجاتها.

وأبدت الفنانة سعادة بالغة إزاء ردود الفعل التي تلقتها عن مسلسلها الجديد، مؤكدة أن الحلقتين المقبلتين ستشهدان تصاعدًا في أحداثهما.

وينتمي مسلسل "شديد الخطورة" إلى نوعية مسلسلات السبع حلقات، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، رياض الخولي، حسني شتا، أحمد صيام، ناهد رشدي، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.