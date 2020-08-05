الجزائر: إصابة مواطنين وأضرار مادية بمقر السفارة جراء انفجار بيروت

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن إصابة مواطنين اثنين، كما تعرض مقر السفارة الجزائرية ومقر إقامة السفير في بيروت لأضرار مادية جراء انفجار ميناء بيروت أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير عبدالعزيز بن علي الشريف، في بيان، اليوم، إنه "تأكد لدينا اليوم إصابة مواطنين جزائريين اثنين بجروح طفيفة ولم يجري التبليغ إلى حد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في أي من مستشفيات بيروت".

وأضاف الشريف، أن منازلا ومحلات تجارية تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين جزائريين تعرضت لأضرار جسيمة، فيما تعرضت أملاك 3 مواطنين جزائريين آخرين ومقر السفارة الجزائرية في بيروت ومقر إقامة السفير لأضرار طفيفة جدا متمثلة في تحطم زجاج بعض النوافذ.

وأكد المتحدث الجزائري، أن نتائج هذا الانفجار المأساوي محل متابعة من قبل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في بيروت لحصر آثاره بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في لبنان.

خارجية السودان: الجالية في بيروت بخير

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية السودانية، إلى أن الجالية السودانية في بيروت بخير ولم يتعرض أي مواطن منها للأذى، على خلفية الانفجار المؤسف الذي هز منطقة ميناء بيروت.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا"، اليوم، إن السفارة السودانية على اتصال دائم على مدار الساعة برؤساء الجاليات في العاصمة والمدن الرئيسية في لبنان.

وأصدرت الحكومة اللبنانية في ختام اجتماعها، في وقت سابق، اليوم، فرض إقامة جبرية على كافة المسؤولين ودون استثناء الذين تُظهر التحقيقات أنهم شاركوا في عملية إدارة شؤون تخزين المواد المتفجرة "2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم" في ميناء بيروت البحري اعتبارا من عام 2014 وحتى وقوع الانفجار أمس الثلاثاء.

وكلفت الحكومة اللبنانية القوات المسلحة، وفقا لأحكام قانون الطوارئ والقوانين الأخرى ذات الصلة، بتولي السلطة العسكرية وصلاحية المحافظة على الأمن في عموم البلاد، على أن توضع كافة الأجهزة الأمنية في لبنان تحت تصرفها وأن تخضع تلك الأجهزة لإمرة الجيش اللبناني.

وأشار وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في تصريح اليوم، إلى أن هناك عشرات المفقودين الذين تبلغت غرفة العمليات المركزية بالوزارة باختفائهم وعدم إمكانية التوصل إلى أماكن وجودهم حتى الآن.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، في وقت سابق، اليوم، أن التحقيق في انفجار بيروت سيستغرق 5 أيام وسيكون شفافا وسيحاسب الجميع، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكشفت مصادر رسمية في لبنان، في وقت سابق، أن الحكومة وافقت على وضع جميع المسؤولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية المنزلية.