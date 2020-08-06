نجوم لبنان يكشفون لـ"الوطن" الوضع الصحي لعائلتهم بعد تفجيرات بيروت

كشف عدد كبير من نجوم لبنان عن حالتهم الصحية، وحالة ذويهم في تصريحات خاصة لـ"الوطن" بعد التفجيرات الكبيرة التي عاشتها مدينة بيروت خلال الساعات الماضية، والتى بسببها أُعلن رسميا أن بيروت مدينة منكوبة.

طمأن الفنان الكبير راغب علامة جمهوره على حالته الصحية وعلى أسرته بعد أن تهشم منزله، وقال علامة لـ"الوطن": "أنا وأسرتي بخير، ونحمد الله على سلامتنا رغم الأضرار الجسيمة بالمنزل".

أما الفنان وائل جسار، فقد قال لـ"الوطن": "أنا بخير وأسرتي في أحسن حال، ربما تضرر المنزل بعض الضرر نتيجة الانفجار القوى، دعواتكم كمصريين لبيروت أن تعود سالمة".

وأتمّ جسار: "شكرا من قلبي لجمهوري وأصدقائي بمصر الذين اطمأنوا علينا خلال الساعات الماضية".

أما باسكال مشعلاني فقالت لـ"الوطن": "صحتي جيدة وأسرتي بخير، ولكن خالي وخالتي قد دمر منزلهما بالكامل في منطقة جميزة، وسهرنا طيلة الساعات الماضية، للاطمئنان عليهما، وقمنا بإسعافهما بشكل سريع"، مضيفة: "أطلب من الجميع الدعاء لبيروت وأهلها".

في حين طلب وليد توفيق من الشعب المصري من خلال الـ"الوطن" الدعاء بالرحمة للشهداء وتمنى الشفاء للمصابين جراء الحادث.

أما مدير أعمال نانسي عجرم جيجي لامارا، فقال، لـ "الوطن"، إن عجرم تمر بحالة نفسية سيئة نتيجة الحادث، ولا يُمكنها إحياء أي حفل في ظل الأوضاع الراهنة، وأن زوجها أصيب في التفجيرات وتهشم جزء من عيادته".